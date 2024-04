(Di giovedì 18 aprile 2024) Allarmeieri attorno a mezzogiorno nell’istituto agrario Tosi di Codogno: vigili del fuoco e ambulanza del 118 sono giunti sul posto dopo una segnalazione per una probabile inalazione di fumi o gas ai danni di due, una 53enne ed un 56enne, nella casa del custode. Sembra che le dueabbiano accusato un malore: una volta sul posto il personale sanitario e i pompieri hanno cercato di accertare se ci fossero fuoriuscite di monossido o di altro gas dalla canna fumaria o da un macchinario del vicino cantiere. Gli strumenti non avrebbero però rilevato nulla di anomalo. La coppia è stata trasferita all’ospedale di Codogno.

Arezzo, 13 marzo 2024 – Disavventura per un gruppo di studenti francesi di 14 anni: in preda a malesseri dovuti a una Sospetta intossicazione alimentare hanno interrotto intorno alle 5 di stamani il ... (lanazione)

Arezzo, 13 marzo 2024 – Venti Studenti al pronto soccorso per una sospetta intossicazione alimentare . Si tratta di un docente e una ventina di Studenti in età adolescenziale, tutti francesi , che ... (lanazione)

Sospetta intossicazione. Soccorse due persone - intossicazione Sospetta all'Istituto Agrario Tosi di Codogno: due persone trasportate in ospedale dopo presunto malore causato da fumi o gas. Autorità indagano sulle cause.ilgiorno

Gita finita in ospedale per studenti fermani: "Disturbi non causati da nostra cena, forse un virus” - A Montecatini Terme la storia si ripete, altri cinque studenti ospiti dello stesso hotel dove due settimane fa avevano alloggiato le scolaresche fermane ricoverate per Sospetta intossicazione alimenta ...veratv

Processo per la morte del medico Danilo Molducci, la perizia: «Non è morto per l'intossicazione di farmaci» - Nuovo capitolo giudiziario che vede come imputati il figlio Stefano Molducci e la badante: i sospetti su possibili questioni legate all'eredità ...corrieredibologna.corriere