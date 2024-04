(Di giovedì 18 aprile 2024) Dagli Stati Uniti, dove è uno dei ricercati più violenti al fronte di guerra in Ucraina e, infine, l'Italia eSan, dove è stato trovato armato di treda 20 centimetri.

Fabriano (Ancona), 18 marzo 2024 - I poliziotti del commissariato di Fabriano hanno arrestato un pericoloso pregiudicato . Nella tarda serata di ieri, la ‘volante’ del commissariato era impegnata in ... (ilrestodelcarlino)

Pericoloso ricercato di New York arrestato a Roma: aveva 3 coltelli nella felpa a piazza San Pietro - Dagli Stati Uniti, dove è uno dei ricercati più violenti al fronte di guerra in Ucraina e, infine, l'Italia e piazza San Pietro, dove è stato trovato ...fanpage

Armato fino ai denti in giro per Piazza San Pietro: è un super ricercato USA - La presenza del 53enne aveva insospettito le forze dell'ordine che solo in un secondo momento hanno deciso di controllarlo ...ilcorrieredellacitta

Forlì. Si presenta all’ufficio immigrazione ma era ricercato dal Marocco per omicidio: arrestato dalla Polizia di Stato - Nei giorni scorsi la Polizia di Stato ha arrestato un cittadino straniero ricercato a livello internazionale per un omicidio commesso in Marocco. I successivi approfondimenti svolti dagli investigator ...lamilano