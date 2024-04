Freccia Vallone - Williams primo vincitore britannico Azzurri lontani dal podio

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 18 aprile 2024) Flagellata da un clima glaciale (pioggia e nevischio) che ha spedito a casa tre quarti del gruppo con quasi tutti i favoriti, alcuni in ipotermia come Skjelmose, lasi consegna per la prima volta a un inglese: è Stephen, 27 anni, il più svelto nello sprint in salita sul muro di Huy. Lo scatto deldella Israel, contestata in partenza da attivisti pro Palestina, rende impossibile la rimonta al francese Vauquelin e al belga Van Gist, giunti nell’ordine. Nei 44 atleti che chiudono la gara solo tre italiani, Formolo (il migliore, 24esimo), Germani e Vergallito. Al Tour of the Alps terza tappa allo spagnolo Juan Pedro Lopez che stacca il talento Pellizzari dopo una fuga a due e conquista anche il primato, con Tiberi che sale al 4° posto in classifica.