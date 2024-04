Nicolas vs Loria | due guantoni | un duello Il brasiliano adesso si è ripreso la porta

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Nella volata che il Pisa ha lanciato in vista del traguardo finale nessun dettaglio può essere lasciato al caso. La terza vittoria consecutiva centrata dai nerazzurri sul terreno dell’Arena Garibaldi ha, in parte, rimesso al loro posto i cocci delle due disastrose sconfitte esterne sui campi di Brescia e Como. Dopo i rovesci subiti in terra lombarda, lo Sporting Club si appresta a disputare un’altra delicata gara in trasferta, stavolta nel tacco d’Italia: al "San Nicola" c’è un Bari assetato di punti vitali per evitare di finire sempre più dentro al calderone dei playout, con una vista pericolosa sulla retrocessione diretta. Per contro la formazione di Alberto Aquilani ha ricucito lo strappo con l’ottavo posto e già da sabato prossimo andrà a caccia di punti pesanti per artigliare la zona playoff. Lo farà contra i pali? Logica ...