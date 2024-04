Nero Bari | il Pd in Puglia ha un po’ di problemi

La Juventus continua a muoversi sul calcio mercato con l’obiettivo di costruire una squadre più forte per il futuro. Il club bianconero ha confermato l’arrivo di Francisco Martin Barido , trequartista ... (calcioweb.eu)

L`arrivo di Beppe Iachini sulla panchina del Bari per sostituire Pasquale Marino, che a sua volta aveva preso il posto di Michele Mignani, non... (calciomercato)

Bari è un buco Nero: assessore di Decaro indagato per truffa - Ecco una nuova tegola giudiziaria in salsa pugliese dal duplice effetto. Che irrompe sul Comune di Bari, con il sindaco Antonio Decaro ancora impegnato a raccogliere i pezzi dopo l’arresto della sua c ...ilfattoquotidiano

Auto imbocca la strada contromano e si schianta contro un distributore di benzina: ferito 63enne a Brindisi - Il conducente. 63enne, è stato soccorso sul posto. Quando è arrivato il personale del 118, a bordo di un’ambulanza, l’automobilista era in uno stato di totale confusione. Fortunatamente l’apertura ...bari.repubblica

Volvo EX30 Single Motor Plus rwd my 24 nuova a Bari - Cloud Blue CONTATTACI ANCHE SU WHATSAPP : 327/6142469 AUTOTREND CONCESSIONARIA UFFICIALE VOLVO A Bari, FOGGIA, TARANTO E MATERA PER INFORMAZIONI E CONTATTO DIRETTO, Tel: 080/5662566 ...automoto