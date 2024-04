Le Marche brindano in Fiera | Un successo oltre le aspettative

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Un grande Vinitaly per le. "Sta andandole più rosee, specie lunedì, una giornata fantastica, abbiamo avuto un’affluenza enorme". Parola di Alberto Mazzoni, direttore dell’Istituto Marchigiano di Tutela Vini che rappresenta500 produttori in un territorio straordinario che comprende 15 doc e 5 docg. Le indicazioni arrivate sono importanti: "Questo Vinitaly conferma una cosa – dice Mazzoni –, che il vino non è in crisi. I dati delle statistiche a volte danno indicazioni più brutte della realtà. È vero che dopo il 2022 c’è stata una flessione, ma a ben guardare era probabilmente inebitabile". Molto importante la presenza di importatori e professionisti stranieri che dimostra una crescente centralità internazionale dellaveronese: "Vinitaly sta riscuotendo un grande ...