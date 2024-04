La Kabel torna a sperare Prato vince col Pontedera

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Gruppo Lupi1 Volley3 GRUPPO LUPI: Resegotti, Lusori, Cerquetti, Carrai, Antonelli, Frosini, Maggiorelli, Del Campo, Lumini, Pozza, Nocito, Pantalei, Lazzeroni, Falaschi. All. Marco Nuti.VOLLEY: Alpini M., Alpini l., Corti, Maletaj, Conti, Villani, Pontillo, Maranghi, Tempestini, Civinini J., Civinini M., Bandinelli. All. Novelli. Arbitri: Vigato e Gambato. Parziali: 23-25; 19-25; 25-22; 23-25.non molla. La squadra di coach Novelli non si arrende nel campionato di serie B nazionale maschile,nel derby ae prova a tenere accesa la fiammella della speranza salvezza. Una vittoria da tre punti che avvicina la quintultima Foligno. Una posizione che non vale la salvezza diretta ma che ...