Aggiornamento Ndicka | arriva la decisione ufficiale

(Di lunedì 15 aprile 2024) C'è l'esito degli esami per quanto riguarda, difensore della Roma che ieri ha accusato un malore in campo. Ecco le ultime notizie

Paura durante la partita tra Udinese e Roma per le condizioni di Evan N`Dicka. Il difensore della Roma è stato infatti accompagnato fuori dal... (calciomercato)

Roma, buone notizie per N’Dicka | Il difensore sarà dimesso dall’ospedale nelle prossime ore - Dopo la notte in ospedale a Udine, le condizioni di Evan Ndicka non destano più preoccupazione, tanto che oggi il difensore dovrebbe già tornare a casa. Gli esami effettuati nella mattinata hanno dato ...sportpaper

Il presidente Anmco sul rientro di Ndicka: “Dipende dall’entità del trauma polmonare” - Le parole del presidente dell’Associazione nazionale medici cardiologi ospedalieri e direttore della Cardiologia clinica: "Sembra di essere di fronte a un problema cardiorespiratorio dovuto ad un fort ...forzaroma.info

Fenucci (ad Bologna): “Bello tornare a Roma. De Rossi è un predestinato” - Le parole dell'ex dirigente giallorosso: "Nella Capitale lavorano ancora tante persone che erano anche con me. L'atmosfera sarà fantastica" ...forzaroma.info