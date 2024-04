Troppo lontana dallo scalo Non sarà utile

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 12 aprile 2024) Arrivano forti critiche da più fronti alla scelta di realizzare una fermata ferroviaria a Collestrada a servizio dell’aeroporto. A muoverle è il Movimento 5 Stelle con il capogruppo in Comune, Francesca Tizi (foto). "Ci chiediamo come può un’infrastruttura che dista 4 chilometri dall’aeroporto essere a servizio dello stesso ed essere definita facile, fruibile e allettante. Come fa a incentivare i viaggiatori verso Perugia, quando la frequenza dei treni è prevista ogni mezz’ora e soprattutto quando per poterla raggiungere è necessario utilizzare più mezzi di trasporto: prendere una navetta dall’aeroporto alla stazione di Collestrada, poi un treno verso Perugia e infine il Minimetrò, un altro autobus o un taxi per il centro – il tutto con bagagli al seguito. E chi deve andare verso Bastia o Assisi? Come mai non si è ritenuta più opportuna come stazione a servizio dell’aeroporto quella di ...