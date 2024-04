Salerno | taglia i capelli a zero alla fidanzata | “Così somigli a un uomo e nessuno ti guarda”

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di venerdì 12 aprile 2024) Pubblicato il 12 Aprile, 2024 Per otto mesi ha subito le offese e le aggressioni del fidanzato. Dimostratosi geloso in maniera ossessiva qualche settimana dopo l’inizio della relazione sentimentale. Un 21enne di Angri, in provincia di, aveva costretto laa cambiare abitudini, vestirsi come se fosse un ragazzo, addirittura era arrivato arle iquasi aperché voleva asasse a unper non essere notata in strada. La giovane, coetanea del fidanzato, è riuscita a liberarsi dall’incubo: ha prima interrotto il rapporto e poi ha presentato denuncia. Ora il 21enne dovrà rispondere di stalking aggravato. Le indagini dei carabinieri hanno dimostrato che la ragazza è stata aggredita più volte con violenza: schiaffi, strette al ...