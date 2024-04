Daniele stronca Pietro | Maitè sparla dei naufraghi | tensioni all’Isola dei Famosi

Leggi tutta la notizia su tutto.tv

(Di venerdì 12 aprile 2024) Dopo la puntata di ieri dell’Isola dei, i concorrenti nip e quelli vip si sono finalmente uniti e sono andati a vivere tutti su Playa Espinada. Il leader del gruppo è Edoardo Stoppa, il quale per questi giorni avrà il compito di coordinare le azioni e le cose da fare dei suoi compagni d’avventura. Subito dopo la puntata, ihanno ripreso possesso della loro isola ed hanno iniziato ad ambientarsi in questa nuova convivenza. Ecco cosa è successo. Lo sfogo disu alcunidell’Isola deiConvivere con persone sconosciute è una cosa alquanto complessa. Il tutto peggiora, poi, se a questo ci si aggiunge la fame, la stanchezza e la scarsità di risorse e comodità a disposizione. Proprio per tale ragione, sin dai primi giorni, i concorrenti dell’Isola dei ...