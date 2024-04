Andria | investita mentre fa jogging a Castel del Monte | morta 47enne

(Di lunedì 8 aprile 2024) La donna è arrivata all'ospedale 'Bonomo' con trauma cranico e in arresto cardiaco ma non ce l'ha fatto Una donna di 47 anni èdopo essere statada una automobilefacevanei pressidel, vicino. É accaduto stamattina. La donna è arrivata all'ospedale 'Bonomo' con trauma cranico e

