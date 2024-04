Ancona Per quasi 4 ore sarebbe rimasto a terra , privo di sensi, in una pozza di sangue, dopo essere stato aggredito da una coppia di malviventi. «Me li sono trovati davanti... (corriereadriatico)

Ancona , 6 aprile 2024 – Fermata per un controllo dal direttore dell'ipermercato, si ribella e spruzza Spray al peperoncino . Minuti di paura oggi pomeriggio al centro commerciale Conero: a causa ... (ilrestodelcarlino)

Ancona È stata denunciata per rapina la donna di 57 anni che ha svuotato un?intera bomboletta di spray al peperoncino quando è stata sorpresa a rubare degli spazzolini e dei... (corriereadriatico)

spray urticante per evitare i controlli: accusata di tentata rapina - Una donna di 57 anni è stata denunciata per tentata rapina dopo aver spruzzato una sostanza urticante contro l'addetta alla sicurezza e il direttore di un supermercato a causa di un furto del valore d ...ilrestodelcarlino

Ancona, spray urticante spruzzato sulla gente: la ladra viene denunciata per rapina - Ancona È stata denunciata per rapina la donna di 57 anni che ha svuotato un’intera bomboletta di spray al peperoncino quando è stata sorpresa a rubare degli spazzolini e ...corriereadriatico

spray urticante nel centro commerciale, la donna potrebbe essere indagata per rapina - Potrebbe essere indagata per tentata rapina la donna che, nel pomeriggio di sabato, ha usato dello spray al peperoncino per scappare ai controlli nel centro commerciale Conero nella periferia sud del ...veratv