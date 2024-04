Torino | Gallo Jr ritira sua candidatura

(Di domenica 7 aprile 2024) 15.55 "A tutela"di figli e moglie"e con senso di responsabilità e rispetto verso il Pd,ritiro la miaper le elezioni di giugno.Prima di essere uomo pubblico con responsabilità politica sono un padre e un marito".Così Raffaele,capogruppo regionale del Pd in Piemonte,non indagato nell'inchiesta Echidna su infiltrazioni di 'ndrangheta che sfiora invece il padre Salvatore. Raffaelesottolinea la propria estraneità a fatti"assimilabili a vicinanza alla 'ndrangheta"e si dimette pure dall'incarico in consiglio regionale

