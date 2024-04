Juve Fiorentina LIVE 0-0 | gol McKennie | ma ampiamente fuorigioco e si alza la bandierina

(Di domenica 7 aprile 2024), match valevole per la 31esima giornata del campionato di Serie A TIM 2023/2024: cronaca e direttaLa cronaca, sintesi e direttadella partita, valevole per la 31esima giornata del campionato di Serie A TIM 2023/2024. SEGUI LA DIRETTA SUNTUSNEWS24.COMNTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso,, Locatelli,

Tre punti per restare terza a -6 dal Milan, oppure crisi. La Juventus di Massimiliano Allegri non può più sbagliare: serve assolutamente tornare... (calciomercato)

L’Allianz è gremito per quello che, tra i tifosi, è un ennesimo derby ma soprattutto un test fondamentale per il rush finale. La domenica della trentunesima di Serie A si chiude a Torino, con ... (ilgiornale)

Serie A, in campo Juventus-Fiorentina DIRETTA e FOTO - Juventus-Fiorentina in campo DIRETTA per il posticipo della 31esima giornata di Serie A La Fiorentina a caccia di punti per risalire in classifica.ansa

LIVE FV, JuveNTUS-Fiorentina 0-0: SI COMINCIA ALLO STADIUM! - 2' - Fase di studio di inizio match, con Terracciano che sbaglia un suggerimento sulla sinistra per Biraghi 1' - Si comincia! Fiorentina che attacca da destra verso sinistra 0' ...firenzeviola

TJ - JuveNTUS-Fiorentina 0-0 - Il calcio di inizio è dei bianconeri - 20:46 - La Penna fischia l'inizio, è cominciata Juve-Fiorentina 20:43 - Le squadre in campo, ora al centro del campo ci sono i due capitani Danilo e Biraghi. 20:41 - Gioco di ...tuttojuve