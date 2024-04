I cinque minuti in cui il Napoli ha dimostrato che lo scudetto non è stato un caso Monza-Napoli 2-4

(Di domenica 7 aprile 2024) E venne il 7 aprile il giorno in cui ildelloha avuto un sussulto d’orgoglio. E dopo una stagione intera vissuta a prendere schiaffi e subire mortificazioni un po’ ovunque, la squadra che è ancora campione d’Italia ci ha tenuto a dimostrare che la vittoria dello scorso anno non è stata casuale. A, sotto di un gol, gli uomini di Calzona all’inizio della ripresa hanno ribaltato la partita con tre gol in. Uno più bello dell’altro: prima con Osimhen che è andato in cielo e di testa non ha lasciato scampo a Di Gregorio; poi Politano con un sinistro al volo da copertina dell’album Panini e infine il terzo di Zielinski di sinistro sotto la traversa. Tre gol imparabili. Da 1-0 a 1-3. E alla fine hanno vinto 4-2. Una fiammata di...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 72-68 Tripla di Napier! ultimi cinque minuti della partita 72-65 Bel rimbalzo offensivo di Potythress che prova a tenere ancora in partita Milano . 72-63 Un ... (oasport)

L'Aquila - L'associazione Robin Hood solleva preoccupazioni riguardo ai tempi del Nuovo servizio di emergenza , il Nue (Numero unico per le emergenze) 112, recentemente implementato in Abruzzo. ... (abruzzo24ore.tv)

Le best performer del Cittadellese. «Servono visioni di 4-5 anni per investire. Energia e guerra, cause d’incertezza» - Parla Oddone Sartore del Coordinamento delle categorie economiche del Cittadellese, osservatorio di Confindustria. Martedì, 9 aprile, alle 17, al Teatro ...mattinopadova.gelocal

“Indagini Ipsos attestano ruolo insostituibile dei medici di famiglia” - Le indagini nel podcast ‘Italia in 5 minuti’ fanno emergere un dato inoppugnabile: il 70% degli italiani sono soddisfatti del proprio medico di base ...quicosenza

Calcio Seconda Categoria. Il Città di Troina si aggiudica il derby con l’Agira ed ottiene la promozione in Prima Categoria - Comincia la festa in casa Città di Troina. Il team rossoblù, ottimamente guidato da mister Salvatore Compagnone, infatti, con la netta affermazione in casa de ...telenicosia