Clamoroso in Turchia | il Fenerbahce si ritira dalla supercoppa dopo un minuto

(Di domenica 7 aprile 2024) Roma, 7 aprile 2024 – Il Galatasaray vince laturca per ritiro del. Un epilogo incredibile quello del trofeo turco. Qualche giorno fa i soci e i tifosi delavevano riempito lo stadio del club di Istanbul per votare la proposta di uscire dal campionatola violenza ai danni dei loro giocatori dai tifosi del Trabzonspor nella partita di campionato. Alla fine la decisione presa è stata quella di rimanere nel torneo turco, ma la protesta che il club ha messo in atto nella gara diturca è stata clamorosa. Ilha mandato in campo l’under 19 e l’hataun, subitoaver preso gol dall’ex interista Icardi. Al Galatasaray è bastato giocare pochi ...