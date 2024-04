Docente senza green pass reintegrato dopo due anni

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Prato, 3 aprile 2024 – Era stato licenziato in tronco dalla scuola in cui prestava servizio per "non aver superato il secondo anno di prova". Anno in cui, in realtà, non aveva mai prestato servizio in quanto – era l’inverno del 2022 – non aveva il. Il professore non si era mai sottoposto alla vaccinazione contro il Covid e così non aveva ottenuto la certificazione verde valida per poter lavorare nella scuola media pratese dove era assunto in prova. A un anno e mezzo dal licenziamento, ieri l’insegnante, assistito dall’avvocato Michele Giacco, è statoal lavoro e il Ministero dell’Istruzione è stato condannato a pagare gli stipendi mai percepiti dal settembre 2022, quando è stato destituito in tronco, fino a ieri. Secondo quanto si legge nella sentenza del giudice del lavoro del tribunale di Prato, il professore ...