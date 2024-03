Villa Alberoni | s' indaga per riciclaggio

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di sabato 23 marzo 2024) 18.43 Sipersulla compravendita dellain Versilia di,acquistata da Dimitri Kunz D' Asburgo,compagno di Daniela Santanchè, e da Laura De Cicco, moglie del Presidente del Senato Ignazio La Russa. I pm della Procura di Milano hanno dato delega alla Guardia di finanza per accertamenti su un milione plusvalenza. Acquistata per 2,45 milioni, lafu rivenduta in meno di un'ora per 3,45 milioni. La Gdf dovrà verificare anche se parte della somma sia servita per coprire i debiti di Visibilia.