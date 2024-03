Viaggiare lentamente Pausa relax

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di sabato 23 marzo 2024) Metti il potere rigenerante della natura, unito a passeggiate tra i roseti, trattamenti benessere in un gazebo sul mare, uscite in veliero o sedute di meditazione nei boschi. Una vera terapia anti stress, declinata in più luoghi. Che sia in un albergo diffuso nella campagna toscana, in una dimora d’arte vicina alle Dolomiti, o in un hotel sulla costa gallurese, l’importante è ricaricare le batterie. Viaggi in solitaria: le migliori destinazioni europee per chi non ama i compromessi X ...