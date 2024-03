Un tipo imprevedibile 2 | Adam Sandler ha scritto la sceneggiatura del sequel?

Leggi tutta la notizia su mistermovie

(Di sabato 23 marzo 2024) Articolo originaleda MisterMovie.it - www.mistermovie.it Mister Movie Uno Happy Gilmore è senza dubbio uno dei film dipiù amati dal pubblico, una commedia del 1996 che ha acquisito lo status di cult. Per la gioia dei fan, sembra che unsia in fase di sviluppo, con unagià scritta dallo stesso. La conferma di Christopher McDonald, Un2 sta arrivando L’attore Christopher McDonald, interprete di Shooter McGavin nel film originale, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante un’intervista radiofonica a Cleveland’s 92.3 The Fan. McDonald ha affermato di aver visto la prima bozza deldurante un incontro ...