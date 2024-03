Tabellone Mondiali curling femminile 2024 | le avversarie dell’Italia tra playoff e semifinale

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 23 marzo 2024) Si è delineato ildella fase a eliminazione diretta deidi, in corso di svolgimento sul ghiaccio di Sydney (Canada). Il Canada ha vinto undici partite sulle dodici disputate e ha guadagnato il primo posto nel round robin, qualificandosi di diritto alle semifinali. La Svizzera si è imposta in dieci incontri e ha conquistato la seconda posizione nella classifica del girone, staccando il biglietto automatico per le semifinali. Le formazioni tra il terzo e il sesto posto disputeranno il qualification game, ovvero uno scontro diretto che metterà in palio gli ultimi due posti per le semifinali. L’Italia, terza in graduatoria con dieci successi (persi gli scontri con Canada e Svizzera), se la dovrà vedere con la Danimarca, sesta nel round robin. Avversario abbordabile ...