Fedez | “Due anni fa mi operavo La vita è bella” Pesa l’assenza di Chiara

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di sabato 23 marzo 2024) “Esattamente duefa midi tumore al pancreas”. Un post per ricordare uno dei giorni più difficili della sua: cosìha ripercorso la paura e i timori di quei momenti. All’interno del carosello su Instagram, è presente anche una “to do list”, da completare. Nessun riferimento aFerragni, che è stata sempre al suo fianco. Una scelta che probabilmente deriva dalle presunte diffide: gli “ex” coniugi, al momento, non si starebbero più parlando, tanto che per il compleanno del figlio Leone non si sono rivolti la parola.ricorda il tumore al pancreas: il post su Instagram Sono trascorsi duedall’operazione di: dueda quando ha condiviso la diagnosi di tumore al pancreas. Oggi, Federico Lucia ...