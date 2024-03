Scossa di TERREMOTO Magnitudo 2 9 nel Tirreno Meridionale MARE | dati in tempo reale

(Adnkronos) – Una forte scossa di Terremoto è stata registrata intorno alle 9 nell'area dei Campi Flegrei ed è stata avvertita anche in altre zone di Napoli , ... (periodicodaily)

Una Scossa di terremoto di magnitudo 3.4 è stata registrata stamani dai sismografi. paura e gente in strada. Centinaia i commenti sui social. “Che botta!”, ... (caffeinamagazine)

Una Scossa di TERREMOTO di Magnitudo 4.7 si è verificata alle ore 19:38:57 del 4 marzo 2024 in Turchia . Il sisma si è verificato a una profondità nel ... (inmeteo)

TERREMOTO in provincia di Trapani, in Sicilia, a San Vito Lo Capo. Magnitudo 2.9. Ecco qui i dettagli: Il 05 Marzo 2024 ore 12:45 è stata registrata una Scossa di TERREMOTO di magnitudo 2.9 e profondità 11.1 km a San Vito Lo Capo (TP). Leggi qui per approfondire. Secondo la scala Richter, un evento ...ilmeteo

Scossa fortissima in Italia, il TERREMOTO ha sollevato il suolo (1 / 2): Quando parliamo di terremoti ci passano nella mente delle immagini davvero ... Un evento che destò molta allerta tra la popolazione con scosse che si susseguirono in maniera incessante. Il nostro ...donna.fidelityhouse.eu

Forte Scossa di TERREMOTO, si teme il peggio: soccorsi in azione (1 / 2): Infatti ogni giorno accadono dei piccolissimi TERREMOTO di cui non ci accorgiamo, alcune volte l’energia è talmente tanta che la popolazione avverte anche distintamente le scosse che accadono sul ...donna.fidelityhouse.eu