Gluteoplastica – prezzi | risultati e post operatorio

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di martedì 5 marzo 2024) Quando si parla di, che può essere chiamata anche Brazilian Butt Lift, ci sii riferisce a quella branca della chirurgia che serve per rimodellare e aumentare i glutei, e che permette soprattutto di modificarne forme e dimensioni, attraverso l’utilizzo di quello che si chiama lipofilling, o grasso autologo, nonché protesi e glutei in silicone, e infine iniezioni di acido ialuronico. Quindi possiamo dire che i vantaggi hanno a che fare soprattutto con questi aspetti, cioè sia con l’aumento della dimensione del gluteo, nonché della forma globale, tenendo presente che ne risentirà in positivo tutta la silhouette. Molti vantaggi si possono avere anche dal lipofilling dei glutei che donanaturali e piccole cicatrici relative alla liposuzione, nonché un riempimento che viene fatto con un tessuto naturale. Risultano molto apprezzate ...