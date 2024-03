Giacomo Raspadori ha rilasciato alcune dichiarazioni in mixed zone dopo la vittoria contro la Juventus al Maradona L'articolo Raspadori in mixed zone : ... (forzazzurri)

"Ci voleva un pazzo o un visionario": così Calzona ha resettato i guai del Napoli: Il Corriere dello Sport scrive così della missione accettata da Francesco Calzona, arrivato in un momento delicatissimo per il Napoli: "Appena due settimane fa (oggi), dove adesso sembra stia ...tuttonapoli

Calzona resetta il Napoli: adesso sembra stia germogliando un sogno: ForzAzzurri.net - Corriere dello Sport - Calzona resetta il Napoli: adesso sembra stia germogliando un sogno L'edizione odierna del quotidiano, ha posto l'attenzione sul ...forzazzurri

Raspadori in mixed: "Calzona ci ha liberato la mente! Obiettivo La Champions": Giacomo Raspadori, attaccante del Napoli, dopo la vittoria contro la Juventus è intervenuto in mixed zone: "P enso che sia un gol che ci dà entusiasmo. In casa quest'anno abbiamo avuto difficoltà a fa ...tuttonapoli