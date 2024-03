Pomigliano d’Arco | proiettile contro l’abitazione di un incensurato

(Di lunedì 4 marzo 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoI carabinieri della stazione die quelli della sezione radiomobile di Castello di Cisterna sono intervenuti in via De Nicola aper l’esplosione di colpo d’arma da fuoco. Unha centrato la veranda deldi un. Non ci sono feriti, indagini in corso per ricostruire dinamica. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

