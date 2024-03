Nuova Variante Malware Linux BIFROSE Utilizza Dominio VMware Ingannevole

Leggi tutta la notizia su windows8.myblog

(Di lunedì 4 marzo 2024) Unadelha attirato l’attenzione dei ricercatori di sicurezza informatica per le sue tattiche ingannevoli e pericolose. Questo RAT, noto anche come Bifrost, ha una lunga storia, essendo attivo fin dal 2004. Tuttavia, la sua recente evoluzione presenta nuove sfide per le misure di sicurezza. Secondo i ricercatori di Palo Alto Networks Unit 42, questa … ?