Vicino a Varese c' è una pasticceria che serve un super dolce con i cavolfiori canditi

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Cavoli a merenda, è proprio il caso di dirlo., per la precisione, semi-e messi insieme a un gran succo di mela e una namelaka al cioccolato. A realizzare questi originali dolci è Fabio Longhin dellaChiara di Olgiate Olona, in provincia di: un locale dove trovare un po’ di tutto, dai mignon ai lieviti, e che ogni settimana propone tre dolci nuovi, «i clienti sono ormai abituati ai miei giochi» racconta Fabio «non si stupiscono per le verdure, che ho sempre cercato di unire al». La brioche con il cavolfiore e il succo di mela L’idea delcon cavolfiore è nata dopo due eventi di settore, il Pastry Best e il Sigep, occasioni di confronto fondamentali per i professionisti: «Ci occupiamo molto di vegetale, abbiamo anche dei dolci plant-based ...