Genè | un uomo in Rosso Ferrari | un passo avanti Daremo fastidio a Max»

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 29 febbraio 2024) L’che sussurra al Cavallino sa che in Bahrain i piloti "hanno trovato subito un ottimo riscontro". Test bugiardi oppure no per Marc Gené, commentatore Sky e brand ambassador, la Rossa ha "fatto unrispetto allo scorso anno". Quindi? "Vediamo se sarà abbastanza per vincere..." Chi è allora il favorito della stagione? "Facile, sempre Max Verstappen". E l’outsider? "A questo punto speriamo di essere noi. Se tu chiedi, tante squadre sono convinte di aver fatto ilinloro, ma se guardi come è finita l’anno scorso potrebbe essere laquella in grado di dare più pensieri alla Red Bull". Quali sono i valori messi in campo dai test pre-stagionali? "Difficile parlare ora, al momento ci sono due grosse variabili da tenere in ...