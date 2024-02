Calciomercato com – Atalanta-Bologna | le probabili formazioni | dove vederla in Tv e streaming|Serie A

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di giovedì 29 febbraio 2024) 2024-02-29 13:00:00.com riporta quanto segue:– calcio d’inizio alle ore 18.00, domenica 3 marzo 2024 al Gewiss Stadium di Bergamo – è il posticipo serale della 27esima giornata di Serie A. Quello che una volta era uno scontro salvezza o di Serie B, oggi vale la Champions. L’deve rialzarsi dopo la pesante batosta contro l’Inter, 4 gol incassati a San Siro e un secondo tempo che, parola di mister Gasperini, è sembrato più che altro un allenamento.Davanti però troveranno Thiago Motta, l’allievo che per ora ha superato il maestro di due lunghezze, e non vuole fermarsi: viene da cinque vittorie di fila e sei risultati utili consecutivi. LE ULTIME – Mister Gasperini ha tutti a disposizione (out solo il terzo portiere Rossi per risentimento muscolare), e dopo ...