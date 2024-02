Anticipazioni episodi 13 e 14 della terza stagione di Doc

Leggi tutta la notizia su screenworld

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Ladi Doc – Nelle tue mani prosegue con la messa in onda del settimo appuntamento su Rai 1 Giovedì 29 Febbraio 2024. Nel corsosettima parte, andranno in onda gli13 e 14, che sono intitolati Legàmi e Vivere. Nell’o 13, Giulia (Matilde Gioli) è in forte crisi perché manca poco tempo alla data di consegnasua ricerca e per questo motivo non riesce più a concentrarsi sul suo lavoro. Anche Andrea Fanti (Luca Argentero) è in crisi, infatti fa molta fatica a curare tutti i suoi doveri. Anche sua figlia Carolina (Beatrice Grannò) decide di rimanere in città per un po’ di tempo. Lo staff si raduna quando arriva in ospedale una paziente molto speciale, la sorella di Lin, la nuova specializzanda. Lin (Elisa Wong) è costretta a confrontarsi con il suo ...