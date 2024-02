Highlights e gol Inter-Atalanta 4-0 | recupero Serie A 2023 2024 VIDEO

Il VIDEO del secondo gol di Osimhen che firma il vantaggio del Napoli per 1-3 sul Sassuolo: doppietta del nigeriano nel primo tempo. CALCIO NAPOLI – Al Mapei ... (napolipiu)

Il VIDEO della tripletta di Osimhen in Sassuolo-Napoli : l’attaccante firma il definitivo 1-4 sfruttando l’errore di Consigli su assist di ... (napolipiu)

Serie B, risultati, gol e Highlights delle partite del mercoledì della 27^ giornata: Dopo le sette gare giocate ieri, si è completata stasera la 27esima giornata di Serie B con il derby veneto tra Venezia e Cittadella: vince 2-0 la squadra di Vanoli che torna seconda da sola e si ...sport.sky

Highlights | Napoli tennistico e super Osimhen: sprofonda il Sassuolo: ed ha poi messo a referto anche il sesto gol azzurro con grande caparbietà. Sassuolo-Napoli 1-6, classifica e Highlights Nonostante il quarto posto rimanga ancora distante per il Napoli, la vittoria ...calciomercato

Sassuolo-Napoli 1-6, le pagelle: Osi fa tris, Kvara due volte! Prestazione super, Calzona rispolvera il vecchio Napoli: Meret 6 - Racic indovina un gol pazzesco, anche se l’azione nasce da una rimessa regalata da Alex. Per i resto, attento nelle poche occasioni in cui è chiamato in causa. Di Lorenzo 6,5 - Il capitano ...tuttonapoli