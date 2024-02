Gasperini contro l’ultimo tabù | Prima o poi batteremo l’Inter

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) L’Atalanta, da quandosiede sulla panchina, dall’estate 2016, ha vinto su tutti i campi della serie A tranne in casa del. Dove peraltro ha perso le ultime tre. Dea che in questi sette anni e mezzo ha espugnato i campi del Milan (tre volte), della Juventus, del Napoli, delle romane, mai quello dei nerazzurri milanesi. "Ci proveremo anche questa volta,o poi, per la legge dei grandi numeri deve capitare", ci ha scherzato sopra alla vigilia il Gasp, ormai lontano ex, e lontana meteora, appena tre giornate sulla panchina nerazzurra nel settembre 2011dell’esonero dopo la sconfitta a Novara. Un’era geologica fa, a livello calcistico.nella Scala del calcio non cerca nessuna rivalsa personale, cerca punti Champions: il quarto posto del Bologna è a due punti, ...