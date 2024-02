Collamati bronzo nei tremila

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Ai regionali cadetti indoor di Parma, Maia Minardi, nel getto del peso, si è migliorata di 92 cm, accedendo alla finale dove ha chiuso al 7° posto col personale di 9,90. Nei 200 piani, primato anche per Happyness Chukwueloka con 28’53", 9° tempo su 102 partecipanti. Nei 3.000 di marcia cadetti, la sorpresa è stata quella di Mattia Casadei, 2° col personale di 17"06. Nei 1.000, Ruggero Vespignani si è classificato 14° in 3’05"66. Nei 60hs, Alessandro Villa ha partecipato alla finale 2, chiudendo in 9"79. Nei 60 piani, Margherita Poli e Beatrice Bertoni, hanno partecipato alla finale 2, entrambe col tempo di 8"39. A Faenza, l’Atletica 85 ha organizzato i regionali open di lanci lunghi. Bene nel giavellotto 500gr l’allieva Carlotta Tagliaferri, argento con 35,83m. Nel disco da 1kg, quarta la cadetta Maia Minardi, con 19,78m. Ad Ancona, ai campionati italiani master indoor, Andrea ...