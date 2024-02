Basket serie B OraSì | Marco Restelli ai saluti Anche Nikolic con le valigie pronte

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Dopo la sconfitta casalinga con l’Andrea Costa Imola è tempi diin casaRavenna:, chiuso dopo l’arrivo di Karlo Uljarevic, ha lasciato il club giallorosso e terminerà la stagione con la maglia della Sangiorgese, attualmente leader del girone C del campionato di B Interregionale dove ritroverà un altro ex giallorosso come Alessandro Esposito. Il giovane play/guardia, classe 2004, chiude la sua esperienza in Romagna con 6.5 punti, 1.7 rimbalzi e 1.6 assist a partita, un season high di 19 punti, realizzati nella sconfitta casalinga contro Fabriano. Arrivato con grandi aspettative,, reduce da un’ottima stagione ad Oleggio, inizialmente ha avuto un buon impatto ma non è riuscito a dare continuità alle buone prestazioni ed ha finito per non brillare e ad avere sempre meno ...