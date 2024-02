Basket B femminile Terni porta bene | Feba torna alla vittoria

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Si è subito riscattata laCivitanova che ha chiuso la fase ad orologio con il successo 70-49 sull’Acea Pinknella serie B di. Ora si attendono gli accoppiamenti con il girone laziale in vista della prossima fase. "Siamo soddisfatti – ha detto a fine gara Donatella Melappioni, coach della– di aver recuperato lanon perché la sconfitta di domenica contro Perugia rappresentasse un dramma, ma era imnte riprendere immediatamente il nostro trend positivo". Non sono comunque mancati i problemi quando la Panufnik ha preso un colpo al naso e non è potuta rientrare. "Però la squadra – aggiunge il coach – ha reagito moltofine siamoti a difendere come sappiamo". ...