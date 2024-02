Scoperto in Cina fossile di drago preistorico | un ritrovamento eccezionale

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 27 febbraio 2024) Ha destato parecchio scalpore nel mondo scientifico e non solo la notizia che alcuni paleontologi hannonel Sud dellai resti fossili di unvissuto 240 milioni di anni fa. La notizia è stata diffusa pochi giorni dopo il capodanno cinese, che si festeggia il 9 di febbraio, e quest’anno ha sancito proprio l’inizio dell’anno del. I resti fossili sono venuti alla luce all’interno di un deposito calcareo e proprio per questo si sarebbero ben conservati, come hanno raccontato gli scopritori alla rivista ’Earth and Environmental Science: Transactions’ della Royal Society di Edimburgo. I resti del Dinocephalosaurus orientalis, questo il nome scientifico della specie identificata per la prima volta nel 2003, sono particolarmente interessanti perché per la prima volta sarebbe stato rinvenuto un ...