Ponte sullo Stretto di Messina | in estate al via i cantieri

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di martedì 27 febbraio 2024) I lavori per ilpotrebbero partire già la prossima. A dettare il cronoprogramma dell’opera destinata a collegare la Sicilia con la Calabria e quindi il resto del Continente è stato l’amministratore delegato della Societàdi, Pietro Ciucci. Il progetto esecutivo dovrebbe essere trasmesso entro la giornata odierna ai ministeri competenti e agli enti locali interessati, così da avere i via libera. Si parte con la valutazione di impatto ambientale e si snoderà poi un percorso che dovrebbe vedere come ultima tappa il Cipes. Proprio sul fronte dell’ambiente continuano a dare battaglia i talebani della sostenibilità, con proteste e cortei cavalcati dalla gran parte della sinistra pur di fare opposizione al governo. Per non parlare del WWF che già ...