(Di martedì 27 febbraio 2024) Intervista con il leader di Azione dopo il risultato deludente in Sardegna: "Il dialogo coi 5 stelle?fare altrimenti, però non a tutti i costi". E sul campo largo resta scettico, "non trarre lezioni di natura generale"

«Non considero in alcuna maniera Renzi candidabile alle elezioni europee. Il codice etico dei parlamentari europei parla chiaro». A dirlo su Radio 24 è il ... (open.online)

La Lega ha annunciato una querela nei confronti di Carlo Calenda , che ha detto che il Lega me di Matteo Salvini e del partito con Vladimir Putin è ancora ... (fanpage)

Nel trolley, al buio verso l'aeroporto di Ciampino direzione Kiev , Calenda ha infilato la pace nel mondo. Ma non solo, e ci arriviamo. Il leader di Azione è ... (liberoquotidiano)

Carlo Calenda: "Mai più soli alle regionali. Impossibile non parlare con Conte": Carlo Calenda, leader di Azione, il suo partito ha sostenuto Renato Soru alle Regionali in Sardegna e il risultato è stato fallimentare. "Abbiamo imparato la lezione", ha scritto su Twitter. Quale ...huffingtonpost

Vittoria in Sardegna, Gentiloni posta l’isola. Calenda: “Terremo conto della lezione”. Camilla Soru: “Io eletta, papà no”: È una lezione di cui terremo conto» scrive Carlo Calenda sui social. «Il crollo tutto interno della destra è un buon segnale per il paese e per la Sardegna che, la Lega, aveva pessimamente governato», ...laprovinciapavese.gelocal

Sardegna, Calenda: "Regionali per noi insormontabili, ma il crollo della destra è un bel segnale per il Paese": Calenda: "Le elezioni regionali si confermano insormontabili, dato il sistema elettorale ad un turno secco e la scarsa partecipazione che marginalizza il voto d'opinione, per le forze e i candidati ch ...globalist