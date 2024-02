Ariosto | “Le donne dell’Orlando Furioso“

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 27 febbraio 2024) Angelica, Bradamante, Olimpia, Logistilla, Melissa, Alcina, Morgana… I personaggi femminili del poema cavalleresco di Ludovicosaranno gli assoluti protagonisti dello spettacolo teatrale "Angelica, Olimpia, Bradamante e le altre. Le" che andrà in scena venerdì 8 marzo, festa della donna, in anteprima nazionale, al Teatro Alfieri di Castelnuovo. A curarne progetto, drammaturgia (immagini e testo) e regia è Consuelo Barilari di Schegge di Mediterraneo che, con la Compagnia Terre Furiose, ha messo in piedi un originale allestimento, ambientato nei boschi, nelle montagne e nei borghi della Garfagnana, tratto dall’adattamento di Italo Calvino dall’Orlandodi Ludovico. Il cast femminile, selezionato tra giovani attrici, tutte under 35 e ...