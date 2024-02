Milan | Pioli | “Non era rigore Leao clamoroso Deve mettersi in testa di…”

Le parole dell’allenatore del Milan Stefano Pioli sul rigore concesso dall’arbitro Orsato all’Atalanta: troppo poco … Niente da fare per il Milan che non ... (dailymilan)

Leao illumina il Milan ma non basta, 1-1 contro l'Atalanta: La prima occasione nella ripresa è per gli uomini di Pioli e arriva all'11 ... ma il risultato non cambierà più. Il Milan si prende quindi un punto che lo mantiene al terzo posto allontanandolo però a ...laprovinciacr

Milan-Atalanta, le dichiarazioni di Pioli: “Holm ha accentuato troppo il fallo”: Milan-Atalanta, le dichiarazioni di Pioli nel post gara – Koopmeiners risponde all’eurogol di Leao. Si conclude sull’uno a uno la sfida Champions tra le formazioni di Gasperini e Pioli. Una piccola ...tag24

Stefano Pioli dopo Milan-Atalanta: "Due punti persi. Rigore Troppo poco per il metro di Orsato": CALCIO, SERIE A - Le dichiarazioni a caldo di Stefano Pioli al termine della partita tra Milan e Atalanta, conclusa sul punteggio di 1-1. Dopo il gol in avvio di Leao, la Dea pareggia su rigore ...eurosport