Lo studio su pazienti con una condizione di affaticamento cronico può offrire indizi su Covid lungo

(Di lunedì 26 febbraio 2024)suicone Possibili Collegamenti con ilJennifer Caldwell, una donna attiva colpita da encefalomielite mialgica/sindrome da stanchezza cronica, ha dovuto abbandonare la sua vita attiva per combattere con sintomi debilitanti che influenzano il suo benessere fisico e mentale. Locondotto dal National Institutes of Health su soggetti L'articolo proviene da News Nosh.

Roma, 8 feb. (Adnkronos Salute ) - Il 54% dei pazienti con malattia di Crohn e il 49% di quelli con colite ulcerosa non sono controllati in modo ottimale. ... (ilgiornaleditalia)

Lo Streptococco A sta colpendo più che in passato. Lo scorso inverno la circolazione è iniziata in anticipo e questo ha contribuito a innescare una fortissima ... (ilfattoquotidiano)

Sindrome di Alagille: una patologia sistemica di gravità estremamente variabile: Per prevenire complicazioni secondarie, gli sport di contatto dovrebbero essere evitati: ciò è particolarmente vero per i pazienti che manifestano un aumento delle dimensioni della milza. In futuro, ...osservatoriomalattierare

La ricercatrice nocerina Anna D'angelo notata negli Usa per lo studio sull'Ai nella diagnostica senologica: Quanto l'intelligenza artificiale sta trasformando la diagnostica radiologica in senologia per migliorare la cura dei pazienti. Questo il focus su cui la radiologa senologica nocerina D'Angelo, ...ilmattino

Fare sport mentre si è depressi può essere terapeutico: quali sono gli esercizi consigliati, secondo uno studio: Fare sport quando si è depressi potrebbe non essere molto stimolante. È più facile aver voglia di mettersi a letto o chiudersi in casa. Un nuovo studio, però, ha dimostrato che alcuni esercizi, come f ...ohga