D’Aversa | «Contro l’Inter puoi fare solo una cosa! Sa la sua forza»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 26 febbraio 2024)ammette come, per lui, non sia fattibile giocarsela. Dopo la sconfitta per 0-4 del suo Lecce, il tecnico dei salentini ha parlato anche a Rai 2 per La Domenica Sportiva. TROPPO FORTI – L’onestà di Roberto, che sottolinea comesia stata troppo per il Lecce: «questa squadra, oggi come oggi, finché metti la partita in equilibrio magarifar sì che qualcosa possa cambiare. Ma dopo il doppio colpo non c’era partita: hanno la condizione psicofisica di una squadra forte che crede di essere forte. Lo dimotra sul campo, con le tante qualità dei giocatori a disposizione». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibilein parte, non integralmente, inserendo la ...