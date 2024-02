Traffico Roma del 25-02-2024 ore 17 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di domenica 25 febbraio 2024) LuceverdeBentrovati dalla redazione sul grande raccordo anularerallentato per incidente lungo la carreggiata interna tra l’uscita Tuscolana e Pontina è sempre in interno allenamenti perintenso tra le uscite Flaminia e Nomentana fuori raccordo trafficata la via del mare tra Acilia e Vitinia direzione raccordo anularerallentato sulla Pontina tra Castelno è Castel di Decima e fino alle ore 20 per consentire lavori di potatura degli alberi chiusa alvia Cilicia il divieto di transito interessa entrambe le carreggiate da via Marco Polo a Piazza Galeria le modifiche per le linee bus 77 è numero 30 quarta domenica ecologica per la stagione invernale con stop alprivato all’interno della cosiddetta fascia verde fino ...