(Di domenica 25 febbraio 2024) Dopo la vittoria di Martina Favaretto su Lee Kiefer nell’individuale, gli Stati Uniti si prendono la rivincita nella prova a squadra della tappa di fioretto femminile a Il. Il quartetto azzurro comproprio da Favaretto, Alice Volpi, Arianna Errigo e Francesca Palumbo ha concluso al, venendo battuto proprio dagli Stati Uniti. Una finale che ha visto le americane imporsi con il punteggio di 45-33. Dopo un iniziale equilibrio con anche una ottima Palumbo contro Kiefer, gli USA hanno preso un po’ di margine e poi negli ultimi assalti hanno allungato definitivamente. In semifinale l’Italia aveva superato il Giappone per 45-36 in una sfida mai in discussione. Le nipponiche si sono poi riscattate nella finalina per il terzo, andando a prendersi la vittoria contro la Francia per ...

Scherma in lutto: è morta Irene Camber, prima olimpionica azzurra: guidò le fiorettiste azzurre alla conquista dell'oro nel fioretto. In occasione dei Campionati Italiani Assoluti del 2013 nella sua Trieste si raccontò in una intervista a Giorgio Caruso. Disse di ...golssip

Scherma, le fiorettiste chiudono al secondo posto a Il Cairo: Dopo la vittoria di Martina Favaretto su Lee Kiefer nell’individuale, gli Stati Uniti si prendono la rivincita nella prova a squadra della tappa di fioretto femminile a Il Cairo. Il quartetto azzurro ...oasport

Scherma: Coppa del Mondo di fioretto, quattro medaglie per gli azzurri: Una grande prova di forza in questa specialita' per l'Italia che piazza oggi, in totale, tra i 'top 8' cinque fiorettiste e tre fiorettisti. Domani la giornata conclusiva con le due prove a squadre in ...napolimagazine