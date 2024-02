Marchetti | «Inter | dominio incontrastato! Un limite diventato forza»

(Di domenica 25 febbraio 2024) L’ha ottenuto dieci vittorie in altrettante partite nel 2024, imponendosi con un netto 4-0 sul campo del Lecce, blindando di fatto il +9 sulla Juventus.venuto a Campo Aperto su Sky Sport, elogia il lavoro di Inzaghi e il risultato ottenuto anche con chi gioca meno– L’di Simone Inzaghi nel 2024 sa solo vincere. Lautaro Martinez e compagni hanno stracciato anche il Lecce, blindando il +9 sulla Juventus seconda in classifica. Lucaelogia il lavoro del tecnico nerazzurro: «Niente da aggiungere, vostro onore. È unincontrastato. L’ha fatto in modo che i mesi invernali, che in altri tempi sono stati un problema, fossero in questa stagione un elemento di. Oggi ...

Luca Marchetti ha parlato della lotta scudetto che vede l’ Inter di Simone Inzaghi in testa nel campionato di Serie A (e non solo). SITUAZIONE – Queste le ... (inter-news)

Luca Marchetti ha parlato di Andreas Brehme, ex giocatore dell’Inter scomparso oggi martedì 20 febbraio all’età di 63 anni. MORTE BREHME – Queste le parole di ... (inter-news)

CF - Spesa netta sul mercato dal 2019 ad oggi: Inter in equilibrio, Milan e Juve a -200 milioni. Il report del CIES: Inter in sostanziale equilibrio, Juventus e Milan con un rosso di circa 200 milioni di euro. È quanto si evince dall'ultimo report del CIES Football Observatory in cui ...fcinternews

Lezioni di musica Internazionale: In questo modo hanno conosciuto le storie di Emad, Paola, Mariel, hanno cantato una ninna nanna africana. Per l’occasione hanno suonato nell’orchestra anche la professoressa Carolina Marchetti e il ...lanazione

Marchetti: “La Juve è l’esempio che chi spende di più non spende meglio”: Nel suo editoriale su Tmw, Luca Marchetti ha analizzato gli investimenti effettuati ... Si crea una spirale negativa che chiaramente non aiuta a tenere a posto i conti. E in Serie A, Inter e Juve ...juvenews.eu