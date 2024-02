La solidarietà si fa in cinque: diario di famiglia di un'accoglienza

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 25 febbraio 2024) Rifarebbe tutto. Anche se questa magnifica avventura gli ha portato via tanto tempo, l’ha obbligato a risolvere problemi logistici, l’ha costretto a lottare con la burocrazia. Alla fine, però, Alfredo Corticelli, 42enne cardiologo monzese, la sua piccola, grande battaglia l’ha vinta. Ma non da solo: determinanti sono stati la moglie Teresa e i lorofigli. E poi tutti iri, gli amici e i vicini di casa che hanno partecipato a questa speciale azione di salvataggio. Perché qui l’unione di forze ha permesso di accogliere e dare una sistemazione a unaucraina dipersone in fuga dalla guerra. Un’esperienza unica che Corticelli ha sintetizzato nel libro “di“. Nel volume di 112 pagine l’autore spiega come sia stato anche possibile ospitare ...