La smentita di Ferragni sulla relazione con Tomaso Trussardi | «Solo un incontro a un appuntamento di moda»

Leggi tutta la notizia su corriere

(Di domenica 25 febbraio 2024) Da giorni circolavano voci a proposito di unadell'influencer con l'imprenditore come causa della crisi coniugale con FedezDa giorni circolavano voci a proposito di unadell'influencer con l'imprenditore come causa della crisi coniugale con FedezDa giorni circolavano voci a proposito di unadell'influencer con l'imprenditore come causa della crisi coniugale con Fedez