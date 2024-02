Traffico Roma del 22-02-2024 ore 08 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 22 febbraio 2024) LuceverdeBen ritrovati all’ascoltointenso sul Gra in carreggiata interna file tra le uscite via della Bufalotta Tiburtina e successivamente code tra Casilina Appia Ines te ma si rallenta tra via di Boccea via di Casal Lumbroso code a tratti tra il bivio per laFiumicino e Pontina lo stesso tra Casilina e Nomentana code sul tratto Urbano dellaL’Aquila da Tor Cervara verso la tangenziale estche prosegue in tangenziale con code tra Nomentana e Corso di Francia in direzione dello Stadio Olimpico poi file tra Prenestina e viale Castrense verso San Giovanni trafficato il viadotto della Magliana in coda da viale Isacco Newton verso via Laurentina auto includa anche su via Pontina verso la zona dell’Euro a partire da Spinaceto la polizia locale Si segnala un incidente sulla ...